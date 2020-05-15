مساعد وزير الداخلية يُحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره (فيديو)

أحرج اللواء مجيد بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، بسبب عدم تقديم شاي له منذ بداية الحلقة.





وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق: "أنا لم أشرب شاي من أول ما جيت، ودماغي خربانة ومش هعرف أجاوبك على أي حاجة خالص، دا أول مرة يجيبوا المياه دلوقتي".





واعتذر الإعلامي وائل الإبراشي لوزير الداخلية على هذا الأمر، فرد قائلا: "خدت إيه من الاعتذار، أنا افتكرت في حظر شامل في الأستوديو".





وتحدث "بسيوني" خلال الحلقة عن مسألة تطبيق الحظر الشامل في البلاد، نهاية شهر رمضان، بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه أمر صعب، ولن يحدث.

هذا، و أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



