محمد سامي يوضح حقيقة تشابه مسلسل "البرنس" مع قصة سيدنا يوسف





ولفت إلى أن فكرة "البرنس" كانت تراوده منذ ثماني سنوات، حيث قال:" كنت أحب أن أقرأ لعبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله ولفت نظرى الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جاءتني منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها واكل ناسه ولكنها لم تكن مكتملة"،وأنه بعد نجاح مسلسل "ولد الغلابة" قرر أن يقوم بتصوير المسلسل.









عبر المخرج محمد سامي، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله الجديد "البرنس"، لافتًا إلى أنه تأثر بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وقت كتابته للأحداث قائلًا: "لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام، فأبى حافظ للقرآن وكان حريصًا عل حفظى للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتنى، والسورة التي تتضمن حكاية كنت أحبها، وربنا خلق الأنبياء لنسترشد بهم وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جاءت بفكرة مسلسل البرنس".وأشار محمد سامي خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"مع الإعلامية بسمة وهبة أنه كان يحب القراءة للكاتب عبد الوهاب مطاوع،وأنه قام بقراءة كل رسائلة عندما كَبُرَ.