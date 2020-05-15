كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد أصالة.. والأخيرة ترد









وعلقت على الصورة قائلة "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحي قلب كل الي حواليكي ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال".



بينما ردت عليها أصالة قائلة " ما أجمل مشاعرك وما ألطف تعبيرك وما أسعدني بك أخت وصديقة نقية كما يقول وجهها".

حرصت الفنانة السورية كندة علوش؛ على تهنئة النجمة أصالة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 15 مايو.ونشرت كندة علوش، صورة تجمعها بأصالة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".