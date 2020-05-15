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العثور على طرف خيط لمكان سميرة عبد العزيز.. أبرز أحداث "القمر آخر الدنيا" 22

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
انتهى منذ قليل مسلسل "القمر آخر الدنيا"، تتشاجر زوجة نعمان التي تعمل فريال لديهم لمشاهدتها لفريال تنظف غرفتها ثم تطلب زوجة نعمان من عادل أن يعطي لفريال باقي أجرها وتطردها من العمل.

يتصل خالد بأحمد ويقوم بتهديده بأخذ أولاده بسبب قرار شجار دلال مع والدته وإخبارها بقرار طلاقها ويتشاجر جلال مع سامي لأنه السبب ويحاول أحمد أن يهدأ بينهم.

تخبر كريمة ابنة جلال والدتها مجدية أن جدتها كريمة اتصلت بها، لتستغرب فريال كثيراً وتندهش، ومجدية تخبر دلال وتسألها دلال صوتها كان حزين أم فرحان وهل سمعت صوتها حقًا لتجاوبها كريم بنعم وأنها لم تتخيل.

تتفاجئ كوثر بذهاب خطيبها عمر إليها، ثم تذهب وتخرج معه ويخبرها أنه يحررها من خطوبتهم وتنصدم وتقول بعد أربع سنوات خطوبة وحب لهم يقول هذا الكلام، ليخبرها إنها لم تشاهد ما شاهده في سفره وما تعرض له من ذل ويخبرها أن قلبها أغلى ما يملك لديه وتطلب منه أن ينام ويرتاح ولا يكسرها أكثر من هذا.

وتذهب كوثر لعملها بالمدرسة وتشاهد صورة للحاجة كريمة مع مجموعة فتيات وتخبرها المشرفة أنها سيدة طيبة وتدعم جميع السيدات، ودائماً تحضر جميع الندوات لتنصدم كوثر وتخبرها إنها زوجة عمها، ثم تنتهي الحلقة.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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