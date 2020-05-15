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محمد سامي: أنا ومحمد رمضان "بنغزل" كويس.. و"معنديش ممثل يجي التصوير مش مذاكر"

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أوضح المخرج محمد سامي عن سبب تسمية مسلسله الأخير بـ"البرنس"، وذلك يرجع لعدة عوامل من ضمنها العامل الفني والعامل التجاري ولوجود الفنان محمد رمضان فهو أكثر شخص ينطبق عليه لقب البرنس.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز":" حسب النجم اللي معاكي، وفي الأخر في جزء فني وتجاري، لو هعمل فيلم للسقا وكريم عبد العزيز وعادل إمام مستحيل هيبقى بنفس الاسم حتى لو نفس الموضوع، محمد رمضان يليق عليه البرنس" .

وتحدث محمد سامي  عن سبب اختياره منطقة الشرابية، حيث قال: "اخترت الشرابية لأنها من المناطق الشعبية العريقة التي تعبر عن كافة الطبقات وفئات المجتمع المصري".

وأضاف محمد سامي: "في التصوير كنت بحرض محمد رمضان على المشهد، إنه يمتلك موهبة خاصة، وبعرف أنا وهو نغزل المشهد كويس، ومعنديش ممثل يجى اللوكيشن مش مذاكر ".


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