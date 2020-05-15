آخرها المحاكمة عن بُعد.. إجراءات صارمة اتخذتها السعودية بسبب كورونا

في إطار مواجهة فيروس كورونا، كورونا اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات صارمة للحد من انتشار العدوى، وكان أحدثها تفعيل المحاكمة عن بُعد.





وتستعرض بوابة الفجر أهم التفاصيل في السطور التالية:





تفعيل إجراءات المحاكمة عن بُعد

أعلنت وزارة العدل السعودية، تفعيل إجراءات المحاكمة عن بُعد في 35 محكمة و46 سجنًا، بحسب ما ذكره موقع سبق السعودي، وكان قرار وزارة العدل أنه يتم حاليًا تفعيل الخدمة عن بُعد في سجون أخرى لسرعة النظر في قضايا السجناء ويأتي هذا في إطار مواجهة كورونا.

ومن خلال بيان وزارة العدل، أشارت الوزارة، إلى أن خطوة تفعيل المحاكمات عن بُعد جاءت بهدف ضمان صحة المستفيدين إلى جانب توفير وقتهم وجهودهم في الوقت الراهن من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته وزارة العدل السعودية فقد تم تفعيل المحاكمة عن بُعد في الدمام، جدة، الرياض، جازان، مكة المكرمة، الخرج، الباحة، بريدة، القريات، رنية، شرورة، أبها، تبوك، حائل، نجران، خميس مشيط، وأيضًا المحاكم العامة في بيشة، محايل عسير، الدوادمي، المخواة، رجال ألمع.

وأوضحت وزارة العدل أن التقنيات التي سيتم استخدامها، وآليات التطبيق هي: كاميرات ونظام اتصال مرئي تم اتصاله بقاعات المحاكمات بالسجون مما يتيح دمج المترجم مع السجين في جلسة واحدة، بالإضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوي كالمحامين وأيضًا إتاحة شاشة عرض تم اتصالها بالسجون بحيث تُعرض القضية للسجين عن طريق نظام ناجز المحاكم.

حظر تجوال كامل في السعودية في العيد:

كما اتخذت السعودية قرار بحظر تجوال كامل في فترة عيد الفطر بداية من نهاية الأسبوع المقبل ولمدة 5 أيام بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية في السعودية.

وفي بيان لوزارة الداخلية السعودية أن الفترة من 23 مايو و27 مايو سيتم فيها حظر التجوال بشكل كامل حيث صرحت الوزارة قائلة: "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة". وتعتبر هذه الفترة هي إجازة عيد الفطر.

تدريب المأذونين على كيفية عقد الزواج إلكترونيًا:

وفي إطار مواجهة كورونا أطلقت وزارة العدل منظومة خدمات عن بُعد حيث نظمت ورشة عمل عن بُعد للمأذونين في السعودية وهدفها 5 آلاف مأذون ويتم من خلاله معرفة المأذونين بمشروع العقد الإلكتروني للزواج حتى يتم إطلاقه في جميع مدن السعودية وذلك بعد أن ينجح تجريبيا في الرياض.

وتؤهل الورشة المأذونين لكي يقوموا بشكل كامل بتوثيق الزواج إلكترونيًا عن طريق جهاز رقمي بحيث لا يحتاج المأذون للمستندات الورقية ولا يضطر المستفيدين إلى الذهاب للمحاكم.

ومن أهداف عقد الزواج الإلكتروني التوثيق الكامل للبيانات إلكترونيًا وتتم جميع الإجراءات لعقد الزواج من المنزل وتراعي توفير الجودة والأمان للمستفيدين بما ينعكس إيجابيًا في توثيق وقائع الزواج بالسعودية وبما يضمن سهولة التعاملات العدلية للمستفيدين.





وأطلقت السعودية هذه الخدمة بشكل تجريبي في الرياض من خلال 300 مأذون وتم توثيق 2000 عقد زواج إلكترونيًا أثناء الفترة التجريبية.