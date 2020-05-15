"فلانتينو" الحلقة21.. عادل إمام يحاول اخفاء زواجه من داليا البحيري









شهدت الحلقة21 من "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، أحداثًا مثيرة وجديدة من المسلسل الذي يعرض عبر "dmc"، ضمن السباق الرمضاني هذا العام.وشهد مسلسل فالنتينو الحلقة 21، أحداث كثيرة، حول محاولات عادل إمام "فالنيتنو"، لإخفاء زواجه الثاني من داليا البحيري "نورا"، على دلال عبد العزيز "عفاف" زوجته الأولى، كما شهد فالنيتنو 21، خناقة نجل وفاء صادق مع محمد الكيلاني، بعدما رأيهم بجانب بعض.وحاول نجل وفاء صادق، أن يكشف ل دلال عبد العزيز، عن وجود علاقة بين والدته ونجلها ارشميدس، كما عرفت رانيا محمود ياسين، عدم سفر زوجها إلى فرنسا لتلاقي العلاج.مسلسل فلانتينو موعد العرضويعرض مسلسل فلانتينو" عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.