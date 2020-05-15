أحمد زاهر: "محمد سامي تميمة حظ أي ممثل





وأضف: "أنا بحب اتعايش مع الدور، لما بيجيلي دور بفكر في تفاصيل كتير جدًا عشان اتقمص، بحل ابقى معايشه ".



وأشار أحمد زاهر، إلى أن محمد سامي يحب الممثل جيدًا ويسعى على إظهار أفضل ما لديه، حيث قال:"أن وجود محمد سامي في اللوكيشن أكبر هدية، لأنه بيحب الممثل، والممثل عنده أهم أدواته "، لافتًا إلى أنه تربطه به علاقة صداقة جيدة وهناك حالة من الكيميا الخاصة بينهم، قائلاً:"في كيميا رهيبة بينا، ده خامس عمل بشتغله معاه،فاهمه كويس جدًا وهو فاهم إمكانياتي كويس جدًا،طول الوقت بيشحن كل ممثل على حدى،بيخليه يخرج حاجات من جواه ممكن يبقى مش عارف ازاي وامتى يخرجها".



وتحدث أيضًا عن التهديدات التي تصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر هاتفه، حيث قال :"الناس بيتوعدولي جامد، بس أنا واثق في وعيهم لإن أنا مش وجه جديد، لو كنت وجه جديد ممكن أخاف واترعب، لكن أنا الحمد لله شافوني قبل كده، وعملت أدوار كتيرة ونجحت معاهم ".



وأوضح المخرج محمد سامي خلال لقائه في البرنامج أن أحمد زاهر مرهف الحس، فبعد مشهد رميه لإبنة" رضوان "في الشارع، اتصل به وهو يبكي متأثرًا بشدة من ذلك المشهد".



وتوجه أحمد زاهر بالشكر للمخرج محمد سامي على اختياره له لأداء تلك الشخصية وعلى اهتمامه الجيد بكل الفنانين المشاركين في" البرنس"، لافتًا إلى أنه تميمة حظ لأي فنان.









أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته الكبيرة بنجاح شخصية "فتحي" الذي يقدمها في مسلسل "البرنس"، لافتًا إلى سعادته أيضًا بالعمل مع المخرج محمد سامي، مضيفًا:"يا فرحته يا هناه اللي يشتغل قدام كاميرا محمد سامي".تحدث أحمد زاهر في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" عن شخصية "فتحي" التي يقدمها حاليًا في مسلسل "البرنس"، حيث قال :" يمكن دي أشر شخصية اتعملت في الدراما المصرية"، وعن طريقه إتقانه للشخصية أكد أنه عندما يُعرض عليه أي عمل يقوم بالتفكير جيدًا في تفاصيله لكي يتمكن من تقمص الشخصية.