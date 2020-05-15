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"قمر حياتي".. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد ابنته من خلال توجيه رسالة لها يعبر فيها عن مدي حبه الشديد لها.

ونشر قمر صورة مع أبنته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق قمر على الصورة قائلاً : "كل سنة وانتي طيبة ياچودي ياروح قلبي انا ياقمر حياتي اللي بينورلي طريقي ياحبيبة بابي ويارب اشوفك اجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي يا حبيبة بابي".

في سياق منفصل ظهر مصطفى قمر، كضيف شرف على مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، والذى يعرض في شهر رمضان الجاري، كما يشارك أيضًا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي والمقرر طرحه في الفترة المقبلة.

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