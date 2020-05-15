ننشر أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر اليوم الجمعة 15/5/2020





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السوق المصري للعام الجاري 2020، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة، والأسعار التي نذكرها لكم استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.





ويشار إلى ان أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا "كوفيد 19" في معظم دول العالم، مما أدى إلى إغلاق العديد من مصانع السيارات العالمية، بالإضافة إلى منع الاستيراد والتصدير بسبب حركة وقف الطيران بسبب هذا الوباء.





أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في مصر اليوم الجمعة 15/5/2020





سينوفا A1 2018 اتوماتيك / هتشباك 1500 178,000.

سينوفا A1 2018 مانيوال / 1.5 1500 166,000.

سينوفا A1 2018 مانيوال / 1.3 1300 161,000.

كارى Q22 2018 مانيوال 1200 155,000.

هايما M3 2018 مانيوال 1500 163,900.

فيكتورى V1 2019 مانيوال / هاى لاين 1200 141,000.

دفسك جلوري 2019 مانيوال / هاف اوبشن 1500 178,000.

رينو لوجان 2019 مانيوال / E1 1600 165,000.

رينو لوجان 2019 اتوماتيك / E1 1600 188,000.

جيلي امجراند 7 2019 مانيوال / GLS New Shape Tinted glass 1500 189,000.

رينو لوجان 2019 اتوماتيك / E1 1600 188,000.

جيلي امجراند 7 2019 مانيوال / GLS New Shape Tinted glass 1500 189,000.

سوزوكى التو 2019 مانيوال / A/C New 133,900.

سوزوكى بيك اب 2019 مانيوال 135,000.

فيكتورى V1 2019 مانيوال 1200 137,000.

مانيوال / بيز لاين 169,000.

سوزوكى اسبريسو 2020 مانيوال / فول اوبشن 1000 145,000.

سوزوكى التو 2020 مانيوال 129,900.

لادا جرانتا 2020 مانيوال / A/C 1600 143,000.

لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد اتوماتيك / Full Options 1600 169,000.

لادا جرانتا 2020 الجيل الجديد مانيوال / Full option 1600 155,000.

فيكتورى V2 2020 مانيوال / جميع الكماليات 1300 160,000.

رينو لوجان 2020 مانيوال / E1 1600 165,000.





رينو لوجان 2020 مانيوال / E2 1600 177,000.





رينو لوجان 2020 اتوماتيك / E1 1600 188,000.



شيفروليه لانوس 2020 مانيوال / جميع الكماليات 1500 166,400.

بى واى دى‬ F3 2020 مانيوال 1500 168,000.

زوتى Z300 2020 مانيوال / Luxury 1500 167,990.

