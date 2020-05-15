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مفاجأة بشأن مستقبل شيكابالا مع الزمالك

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:46 ص
شيكابالا
شيكابالا
حسام مجدي

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن مستقبل محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

 

واستقر الزمالك على استمرار شيكابالا مع الفريق وعدم رحيله عن النادي بعد الأنباء المنتشرة حول تقدم العديد من الأندية بعروض لضمه في نهاية الموسم الجاري.

 

وجاء قرار الزمالك باستمرار شيكابالا مع الفريق جاءا بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الذي رفض نهائيا على فكرة رحيل اللاعب عن الفريق.

 

وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه مقتنع بقدرات شيكابالا بشكل كبير بخلاف دور كقائد للفريق لذلك يفضل استمراره في الموسم القادم.

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