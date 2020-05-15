Advertisements

بعد حديثه عن عدم نجاح المسلسل.. كريم فهمي يحذف منشوره عن "رجالة البيت"

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تراجع الفنان كريم فهمي؛ عن انتقاده لمسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي بجانب الفنان أكرم حسني، وقام بحذف مشوره الذي تحدث من خلاله عن عدم نجاح المسلسل.

وتفاجأ البعض من رد فعل كريم فهمي، بحذف منشوره عن المسلسل، مما جعل البعض يتوقع بأن شقيقه غضب من رأيه الخاص في المسلسل.

وكان فهمي كتب في منشور عن المسلسل: "أه الناس كانت مستنية منكوا كتير ، أه أنتوا إمكانياتكوا أعلى, أنتوا اللي عملتوا ريح المدام و الوصية والواد سيد الشحات وسمير و شهير و بهير و بنات العم و ورقة شفرة والبدلة و الرجل العناب".

وأضاف: "غير إنك يا أحمد كتبت من أعظم أفلام الكوميديا في مصر ( كده رضا ) وغيرها، لكل جواد كبوة مع إني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف، المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب".

وأنهى حديثه: "أنا متأكد إن اللي جاي منكوا هيبقي أقوى سواء مع بعض أو كل واحد لوحده ، بحبكوا".


أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حديثه عن عدم نجاح المسلسل.. كريم فهمي يحذف منشوره عن "رجالة البيت"

منذ أقل من ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

مساعد وزير الداخلية يُحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 6 ساعات

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 23 ساعة

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

01:25 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟