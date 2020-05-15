بعد حديثه عن عدم نجاح المسلسل.. كريم فهمي يحذف منشوره عن "رجالة البيت"









تراجع الفنان كريم فهمي؛ عن انتقاده لمسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي بجانب الفنان أكرم حسني، وقام بحذف مشوره الذي تحدث من خلاله عن عدم نجاح المسلسل.وتفاجأ البعض من رد فعل كريم فهمي، بحذف منشوره عن المسلسل، مما جعل البعض يتوقع بأن شقيقه غضب من رأيه الخاص في المسلسل.وكان فهمي كتب في منشور عن المسلسل: "أه الناس كانت مستنية منكوا كتير ، أه أنتوا إمكانياتكوا أعلى, أنتوا اللي عملتوا ريح المدام و الوصية والواد سيد الشحات وسمير و شهير و بهير و بنات العم و ورقة شفرة والبدلة و الرجل العناب".وأضاف: "غير إنك يا أحمد كتبت من أعظم أفلام الكوميديا في مصر ( كده رضا ) وغيرها، لكل جواد كبوة مع إني بضحك في حاجات كتير في المسلسل بس برضوا عندكوا أحسن أنا عارف، المسلسل موقعش هو منجحش النجاح المطلوب".وأنهى حديثه: "أنا متأكد إن اللي جاي منكوا هيبقي أقوى سواء مع بعض أو كل واحد لوحده ، بحبكوا".