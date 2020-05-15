بعد تعافيه من كورونا.. لودي ينضم لتدريبات أتليتكو مدريد

كشفت تقارير صحفية، أمس، عن تعافي أحد لاعبي أتلتيكو مدريد من إصابته بفيروس كورونا، وعودته للتدريبات استعدادًا لعودة الدوري الأسباني مرة أخرى .

وأكدت التقارير، تعافي البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت التقارير أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لودي جاءت بنتائج سلبية، ويستطيع أن ينضم إلى تدريبات أتلتيكو مدريد، استعداداً لاستئناف الليجا.

وكان لودي قد أخطر إدارة أتلتيكو مدريد بداية مارس الماضي، بإصابته بفيروس كورونا، ودخل في حجر صحي حتى تعافى.