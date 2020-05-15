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مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 .. تطورات جديدة في قضية مقتل "ريهام" | ننشر تردد قنوات "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:28 ص
مسلسل فرصة ثانية
مسلسل "فرصة ثانية"
مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 .. تطورات جديدة في  قضية مقتل "ريهام" | ننشر تردد قنوات "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة

تصدر مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 محرك بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة.

تفاصيل مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21

بدأ مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21، بإدلاء جار زياد شهادته أمام النيابة، حيث أوضح تفاصيل واقعة انتحار ريهام داخل منزل زياد، ثم استلمت النيابة تقرير الطب الشرعي للقتيلة.

وتوافق تقرير الطب الشرعي مع أقوال زياد والجار الشاهد، حيث أثبت أن ريهام قتلت نفسها، إذ أن زاوية دخول السكين في بطنها لا يمكن أن تكون بفعل فاعل غيرها، لذلك قررت النيابة إخلاء سبيل زياد.

وطلب زياد من كمال إخبار والده أنه يريد الخروج بمفرده حتى لا يقابل ملك، وبالفعل خرج زياد بمفرده وذهب مباشرةً إلى مدفن ريهام، حيث يشعر بالذنب تجاهها، لتفاجئه ملك بذهابها له لأنه تأخر في الرجوع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يغضب.

وفي نهاية مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21، ذهبت مريم إلى زيارة زوجها مدحت في السجن، وأخبرها أنه اكتشف مدى حبه لها ولابنته كما طلب منها مسامحته ولكنها رفضت وطلبت الطلاق.

تردد القنوات الناقلة "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة لمسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21

موعد العرض والإعادة لمسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21

- يعرض مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- يذاع مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات

التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل فرصة ثانية

مسلسل فرصة ثانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 21 .. تطورات جديدة في  قضية مقتل "ريهام" | ننشر تردد قنوات "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة

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