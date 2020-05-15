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الزمالك يحسم مصير محمد عبد الغني

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:32 ص
محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
محمد الدمتناوي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير محمد عبد الغني مدافع الفربق، خلال الفترة المقبلة.

 

حيث رفض مسؤولي الزمالك في رحيل محمد عبد الغني، والتمسك ببقاؤه بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إمكانية لعبه في أكثر من مركز.

 

ويتواجد في مركز قلب الدفاع داخل نادي الزمالك كل من محمود علاء ومحمد عبد السلام ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الغني.

 

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يعتمد في أغلب مباريات القلعة البيضاء الأخيرة، على كل من محمود علاء ومحمود حمدي الونش.


 

 

 

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