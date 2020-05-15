هكذا ستحتفل أصالة بأول عيد ميلاد لها بدون طارق العريان





قررت النجمة أصالة، أن تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها وذلك عن طريق لايف من حسابها الشخصي "إنستجرام".ونشرت أصالة صورة لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وكتبت على الصورة قائلة "صباح الخير حبايبي، اليوم بعد تسعه باليل رح كون بينكم مباشرة على الإنستجرام رح أحتفل بعيد ميلادي معاكم".وتلقت أصالة العديد من التهنئات من قبل جمهورها بمناسبة عيد ميلادها، متمنين لها السعادة والنجاح في حياتها القادمة.يشار إلي أن هذا أول عيد ميلاد لأصالة بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان، الذي كان دائمًا بجانبها في أي مناسبة خاصة بها وكانت تجمعهما ببعض قصة حب طويلة، حيث استمر زواجهما لمدة 14 عامًا.