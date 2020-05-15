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الولايات المتحدة تسجل 1750 حالة وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، وفاة 1754 شخصا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

هذا، وانطلقت شرارة فيروس كورونا في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتشر بعدها في أغلب دول العالم، ليحصد أرواح 303 آلاف شخص، ويصيب نحو أربعة ملايين ونصف المليون شخص حول العالم، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر تضررا بمليون و457 ألف مصاب، و87 ألف حالة وفاة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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