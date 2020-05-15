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عاجل.. المكسيك تسجل رقما قياسيا في إصابات فيروس كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت المكسيك، رقما قياسيا كبيرا في الإصابات التي حدثت بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وسجلت المكسيك أكثر من 2400 حالة إصابة في 24 ساعة و257 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42،595 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 4477 حالة.

هذا، وانطلقت شرارة فيروس كورونا في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتشر بعدها في أغلب دول العالم، ليحصد أرواح 303 آلاف شخص، ويصيب نحو أربعة ملايين ونصف المليون شخص حول العالم، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر تضررا بمليون و457 ألف مصاب، و87 ألف حالة وفاة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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