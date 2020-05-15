يوسف الشريف يحصل على صندوق حل لغز أحمد مجدي.. أبرز أحداث الحلقة الـ21 من "النهاية"

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انتهى منذ قليل مسلسل "النهاية"، ويتفق زين مع مدير الوحدة الثالثة للواحة أنه يريد الخروج لأمر ضروري ثم يعطي له الأمن تصيح به 100 وحدة، ويذهب لمعرفة حل اللغز الذي تركه له أرسلان لإنقاذ العالم.



ويرى زين المحقق بعد ذهابه لمكان أرسلان ويختفي من أمامها، ويبدأ بالتفكير هل استطاعت أن تعرف شئ عن الرسالة أو أنها جاءت لكي تجري تحريتها.



ويدخل زين ويبدأ البحث والتفكير على أن كلمة "بيتا" تعني الرقم 2، و"جاما" تعني الرقم 3، ويجلس على أحد المقاعد ويجد بها شئ غريب ثم يبحث فيها ليجد صندوق"بيتا جاما.. بيتا جاما" أي "2323" ثم يأخذ الصندوق ويهرب من الأمن.



تجري المحققة تحريتها وتطلب مشاهدة أخر ملفات السبقات التي اجريت ومن الذي فاز وكيف، ليوافق المسئول ولكن عليهم إعادة النشاط للمكان مرة أخرى وأنه لا يوجد جريمة حدثت لديهم سوى أرسلان فقط.



يذهب الفنان محمد مزربان لزين فور عودته ولكن زين يكذب عليه وأنه كان يقيس الملابس فقط، ثم يطلب منه محمد مزربان أن يبدل ملابسة ليأتي معه وتبدأ جلساتهم ثم يذهبون سوياً وفي طريقهم يتحدث مزربان مع زين عن جلسات الايمان والمرتكز ويشرح له، ويتحدث زين لنفسه هل هذه محاولة منهم كي يخرج ولا يستطيع معرفة حقيقة ما بداخل صندوق أرسلان.



ويطمئن زين نفسه وأنه فعل ما يستطيع فعله وأخفى الصندوق وقام بتغيير الرقم السري الخاص بقفل الباب ولا يستطيعوا فتحه إلا بهدم الحوائط.



تذهب سليمة لزين وتسألوا هل يستطيع الانتهاء من الاسيهات قبل المعاد المطلوب ليخبرها أنه سينتهي منها قبل المعاد بشهور، وتسألوا هل عدد الاسيهات الذي يعمل عليها ستكفي الواحة ليخبرها أن حسابات الشركة وحساباته تثبت أنها تكفي ولماذا تسأل.



لترد سليمة أن الحرب تقترب ولا أحد يعلم متى ستبدأ ويخبرها زين أن الدرع سيحميهم ولا تقلق ولكنها ترد أنه إذا لم يتم معرفة الجاني الحقيقي لقتل أرسلان سيصبحون جميعاً في خطر.



وتستمر سليمة بشتى الطرق بمحاولتها الذكية أن تعرف السر الذي قاله أرسلان لزين، ولكن زين يفهمها جيدًا ويسخر عليها مع نفسه.



يحقق قاسم والمحققة التي معه مع والد أرسلان، وتخبره أنه من الممكن أن يكون حساب برئ، ليرد والد أرسلان أن السلاح تم إيجاده في منزل حساب وعليه بصماته، ويعلق قاسم أن لا يأخذ هذا محل إدانة.



ويرد والد أرسلان أنه لا ينسى أن حساب وعائلته أعداء له منذ زمن، ليقول قاسم أن كل ما عليهم هو محاولة معرفة الحقيقة وعدم التسرع في الأحكام وحساب لم يكن لديه أي دافع لقتل سميح.



ويطلب أرسلان والد سميح منهم إستجواب حساب أكثر من مرة حتى أن يعترف، ويرد قاسم أنه يلاحظ أن العداوة التي بينه وبين عائلة حساب أهم لديه من معرفة الجاني الحقيقي في موت ابنه، ويرد أرسلان أنه يراهم يحاولون إثبات براءة حساب ولكن إذا هذا تم سوف يأخذ حق ابنه بيده.



يبدأ زين بإلقاء المحاضرة على باقي المهندسين في الجلسات التي تعقد، ويتكلم عن مرور الوقت ببطء، وأثناء حديثه يأتي أدهم ويحضر ثم ينظر له زين ويتحدث عن الخائن الخسيس الذي يخون الوعود ويكذب ويقصد إلقاء هذه الكلمات قاصدا بها أدهم.



ويقول له مزربان أن في جلساتهم يركزون على الجوانب الايجابية التي يشع منها الضوء والأمل، ويتحدث زين وماذا إذا كان هذا الأمل كاذب وأنهم ينتظرون والوقت يقترب، ويردد مزربان وباقي المهندسون "كلنا فاكرين ومش ناسيين.. كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ".



تذهب المحققة لزين وتسألوا عن الحساب ولماذا ذهب إليه قبل القبض عليه، ليقول لها زين أن الحساب لديهم وبإمكانهم سؤاله لتعترض وأنها تريد أن تعرف منه السبب، ويخبرها أن الحساب كان يحاول الهروب ولكنها لا تقتنع.



وتسألوا لماذا كان أرسلان يريدوا ويخبرها أنه لا يعلم، وتقول له أنها الصديقة الوحيدة له في الواحة ومثلها مثله وتريد معرفة الحقيقة فقط ولا تنحاز لأحد ثم تذهب وتخبره إنها في إنتظار إخباره لها بالحقيقة.



وبعد ذهابها يذهب زين لجلب الصندوق ويفتحوا ليعرف ما به ثم تنتهي الحلقة.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.