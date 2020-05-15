بعد عودة أولادة لحضنه.. بيومي فؤاد يقرر إقامة حفل استقبال لهم







ويشعر "زعيم ممادوا" بالأسى مما يفعلاه من قلة التقدير له، وعدم الاهتمام بالمراسم الرسمية بما أنهما أصبحا أبناء رئيس جمهورية، وليس مثل السابق أولاد زبالين، وقرر إقامة حفلة استقبال كبير بمناسبة العودة إلى أحضانه.



ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وأبرزهم حمدي الميرغني واوس اوس، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، بيومي فؤاد.











عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به الماراثون الرمضاني الحالي 2020.وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "2 في الصندوق" وبدأت بظهور أوس أوس وحمدي الميرغني وهما بجانب صلاح عبدالله وانتصار، على مائدة الافطار وسط حالة ضيق شديدة من جانب بيومي فؤاد، بسبب اهتامهم بـ "دوعكي ورسمية" أكثر من الازم.