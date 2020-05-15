الأهلي يتلقى أخبار سارة بشأن حمدي فتحي

اقترب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من استعادة نجم الوسط حمدي فتحي للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

إصابة حمدي فتحي

قطع حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدني والتأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في غضروف الركبة.

وتألق حمدي فتحي بقميص النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، إذ كان من أبرز العناصر في خط وسط الفريق ومنتخب مصر، قبل أن يتعرض للإصابة في معسكر الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.



