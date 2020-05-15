سبب رفض الصحفي "بدير" لمقابلة بيومي فؤاد













عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به الماراثون الرمضاني الحالي 2020.وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "2 في الصندوق" إرسال دعوات خاصة بدولة "زمبيزي" لكل دول العالم، لحضور حفل الإعلان عن إيجاد "بيومي فؤاد" ممادو، لأولاده، كما أرسل دعوة إلى الصحفي تميم عبده، إلا أنه يرفض ذلك شكلًا وموضوعًا، بسبب اختلافه السياسي معه، ومع ذلك يذهب أوس أوس والميرغني إلى منزله، لكي يدعوه لحضور الحفل.وكشف تميم عبده لـ "زيكا وشوقي" سر رفضه للدعوة الخاصة بالحفل، وهو بعض المشاكل بينه وبين والدهما، إلا أنهما يطلبا منه الحضور بأي شكل ممكن إلى الحفل بسبب حبهما له، ويقنعاه بأن هذا الخلاف سيعملان على حله، ليكشف لهما بأنه رجل ظالم وهو حاكم ديكتاتوري ويقوم بقتل شعبه، ومع ذلك لم يفهم الإثنين أسباب كرهه لوالدهما الجديد، إلى أن يقنعهما بوجهه نظره في النهاية.ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وأبرزهم حمدي الميرغني واوس اوس، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، بيومي فؤاد.