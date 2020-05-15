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أكرم حسني يخطف أحمد فهمي

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:06 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت أمس الحلقة ال 21 من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون"، حيث شهدت الأحداث خروج أحمد فهمي "تيمون" ووقوفه أمام منزله، فجاء مجموعة من الرجال وأختطفوه وأخذوه إلى فيلا صديقه أكرم حسني "بومبا" ولكنه كان لا يعلم أن بومبا يمتلك كل هذه الأشياء .

فظهر بومبا وكان يبدو عليه الغناء الفاحش، عاتبه بومبا بأنه ألقى به على الرصيف، فيقول له تيمون بأنه كان يعاني من حساسية ضد الكلاب، فأخبره بومبا بأن كان يوجد سيارة كادت أن تخبطه، حتى عطفت عليه سيدة تسمى جولفهندا هانم صاحبة أكبر مصانع اساتيك، أخذته معه ثم عاد لطبيعته كبنى آدم وجدها كفيفة فاستمر فى كونه كلب ولم يخبرها بالحقيقة.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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