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بدون كسوف.. بيومي فؤاد يعبر عن حبه لرحاب الجمل أمام أولاده

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "2 في الصندوق" بدأ مراسم الحفل وحضور كبار زعماء الدول ويقوم بيومي فؤاد بتعريف كل أفراد أسرته على شوقي وزكي، وسط استغراب كامل من قبل الجميع لتعاملهم غير الطبيعي، والذي أشبه بأحاديث الزبالين على حد وصفهم، وذلك بتواجد انتصار وصلاح عبدالله، اللذان لم يتحدثا مع أيً من الحاضرين، بسبب اهتمامهم بالأكل في الحفل.

وحضرت "سونيا الراقصة" رحاب الجمل، في الحفل، حيث أظهر بيومي حبه الكبير لها، وفي الوقت نفسه انبهار من قبل نجليه شوقي وزكي، الذين يعرفوا كل ما فعلته من مور فاضحة، وسمعتها غير الطيبة، وهو ما يجعلهما يدخلان في نوبة ضحك شديدة.

ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وأبرزهم حمدي الميرغني واوس اوس، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، بيومي فؤاد.


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