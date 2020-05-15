Advertisements

باريس سان جيرمان يتحدى ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:30 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل نجميه البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي على الرغم من رغبة كلا من برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدماتهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان لن تعاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من صداع رحيل نجمي الفريق.

 

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الإدارة الفرنسية قامت بواجبها وتمكنت من تحصين نجمها مبابي من الاهتمام المتواصل من جانب ريال مدريد.

 

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بالنسبة لنيمار فإنه سيكون من الصعب على برشلونة دفع قيمته في ظل الأزمة الإقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

 

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل النجم البرازيلي إلى برشلونة وخير دليل عى ذلك في الصيف الماضي الذي شهد فشل الصفقة بفارق 20 مليون يورو فقط بينما يركز النادي الباريسي جهوده على الاحتفاظ بمبابي.

 

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرحب بإمكانية الحصول على قيمة نيمار من برشلونة بالتقسيط لكنه واثق في صعوبة إتمام الصفقة في الصيف المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية وحاجة النادي الكتالوني الماسة للتعاقد مع مهاجم صريح.

أخبار تهمك

مساعد وزير الداخلية يُحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد حديثه عن عدم نجاح المسلسل.. كريم فهمي يحذف منشوره عن "رجالة البيت"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ حوالي 5 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 13 ساعة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 23 ساعة

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

01:25 ص

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟