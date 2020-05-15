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أحمد فهمي يطلب من أكرم حسني أن يحوله "كلبًا" مثله

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت اليوم الحلقة ال 21 من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون"، حيث طلب أحمد فهمي "تيمون" من صديقه أكرم فهمي "بومبا" عندما وجد الفيلا التي يمتلكها وهو كلب بأن يعضه حتى يصبح كلبًا مثله، لكن بومبا رفض وأذله ورفض أن يعيش معه فى هذه الفيلا، أمر رجاله بأن يطردوه خارج الفيلا.

جاءت السيدة جولفهندا هانم وأتت بمفجأة لبومبا وكانت المفجأة عبارة عن كلب وهو تيمون، آتى تيمون بالحجاب الذى سيعيد بومبا إلى بنى آدم مرة أخرى، قال له لم أفعله إذا وعدتني بالبقاء معك في الفيلا و أتمتع بالعز معك، وافقه بومبا على هذا القرار وعاش معه، صارو يخدمان السيدة جولفهندا.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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