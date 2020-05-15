ملخص الحلقة الـ 25 من "2 في الصندوق" لأوس أوس والميرغني









ـ عودة شقيق سونيا الراقصة لـ العمل معها بعد القبض على تاجر لمخدرات.



ـ زعيم ممادوا يقرر إقامة حفل استقبال لـ أولاده.



ـ ارسال دعوة لـ الاستاذ بدير الصحفي من جانب شوقي وزكي لحضور الحفلة ويرفض.



ـ رابطة جامعي القمامة يقرروا اسناد القيادة لـ دوعكي.



ـ شوقي وزكي يحاول اقناع الاستاذ بدير الصحفي لـ حضور الاحتفال.



ـ الاستاذ بدير الصحفي يكشف لـ شوقي وزكي مدى ظلم والدهم.



ـ طرد عريس نونا من المنزل والغاء الزواج بعد انتشار خبر شوقي نجل رئيس.



ـ بدا حفلة الاستقبال لـ شوقي وزكي واستقبال الضيوف.



ـ زعيم ممادوا يعرف زكي وشوقي على العائلة.



ـ سونيا الراقصة تأتي الحفل لـ مقابلة زعيم ممادوا.



ـ زعيم ممادوا يعبر عن حبه لـ سونيا الراقصة أمام الجميع.



ـ الملحن عز النادي يعزم شوقي وزكي على حفل خطوبته.



ـ بعد حضور الصحفي بدير ينشب خلاف بينه وبين زعيم ممادوا.



ويشارك في بطولة مسلسل "2 في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الكوميديا وأبرزهم حمدي الميرغني واوس اوس، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، بيومي فؤاد.











عرضت أمس قناة "أم بي سي مصر"، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به الماراثون الرمضاني الحالي 2020.وشهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل "2 في الصندوق" العديد من المواقف الكوميديه والدرامية ويسرد "الفجرالفني" ملخص الحلقة