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بعد عرض الحلقة الـ 22 مسلسل "الفتوة" تريند جوجل

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
ت
صدر مسلسل "الفتوة" تريند محركات البحث بـ موقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الثانية والعشرون من احداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقاته في الماراثون الرمضاني الحالي.

وشهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الفتوة" قيام حسن الجبالي وليل بزيارة عزمي أبو شديد لقيام الأول بطلب يد ليل للزواج وهو ما رفضه عزمي أبو شديد ودار بينهما حديث حول الفتونه، بينما غادر حسن الجبالي منزل عزمي أبو شديد وقالت له ليل في نهاية حديثها: "افتكر أن إحنا جينالك.. أنا أسفة يا حسن"؛ بينما دار حديث بين عزمي ابو شديد وجميلة زوجته الفنانة نجلاء بدر التي أكدت له حسن الجبالي الفتوة ويستطيع أن يفعل ما يريد.

ويشارك أيضا في مسلسل الفتوة الذي يعرض علي شاشة قناة الحياة الحمراء في الساعة الثانية عشر صباح كل يوم كل من الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلى أحمد زاهر ومها نصار ومحمود حافظ وأحمد جمال سعيد وغفران محمد وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وأنعام سالوسة وعبدالرحمن القليوبي وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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