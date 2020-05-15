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أحمد فهمي وأكرم حسني يرثان ثروة ضخمة في "رجالة البيت"

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة ال 21 من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون"، حيث قررت السيدة جولفهندا كتابة كل ثروتها للكلبين تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" ، ثم قابل تيمون وبومبا المحامي لكي يغيرو أسمائهم، لأن جولفهندا لا تعرف أسمائهم الحقيقة، كتبت في الورث أسماء كلاب عليهم، فأخبروه بتغيير العديد من الأوراق ، فقال لهم بأنهم لن يستلموا الورث إلا بعد وفاتها.

ففكروا في فى التخلص منها ، فوضعوا الكثير من قشر الموز على السلم، حتى تنزلق من عليه وتموت، عندما فعزا ذلك وقعت وعاد نظرها، عاقبتهم بتسيب الكثير من الكلاب عليهم.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.


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