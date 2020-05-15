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أبرز أحداث الحلقة 21 من مسلسل "رجالة البيت"

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة ال 21 من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون" .

فكان المشهد الأول يجمع بين كل من عيد ميلاد عزت "بيومى فؤاد" وزوجته فرح "عارفة عبد الرسول" وابنته تونا "ويزو" ووالده خميس "لطفى لبيب" ، فكانت فرح سعيدة كثيراً بإلتزام عيد بالنظام الغذائي التي نصحته به وأجبرته به، فرد عليها خميس قائلاً رأيت عيد أمس وهو يأكل الدجاج من الثلاجة.


وأعترفت تونا أنه قام بأكل الحلويات التي قامت بطهيها، سرق طعام أبنائها قبل ذهابهم إلى المدرسة، فغضبت فؤح كثيراً.


خروج أحمد فهمي "تيمون" ووقوفه أمام منزله، فجاء مجموعة من الرجال وأختطفوه وأخذوه إلى فيلا صديقه أكرم حسني "بومبا" ولكنه كان لا يعلم أن بومبا يمتلك كل هذه الأشياء .

فظهر بومبا وكان يبدو عليه الغناء الفاحش، عاتبه بومبا بأنه ألقى به على الرصيف، فيقول له تيمون بأنه كان يعاني من حساسية ضد الكلاب، فأخبره بومبا بأن كان يوجد سيارة كادت أن تخبطه، حتى عطفت عليه سيدة تسمى جولفهندا هانم صاحبة أكبر مصانع اساتيك، أخذته معه ثم عاد لطبيعته كبنى آدم وجدها كفيفة فاستمر فى كونه كلب ولم يخبرها بالحقيقة.



طلب "تيمون" من صديقه "بومبا" عندما وجد الفيلا التي يمتلكها وهو كلب بأن يعضه حتى يصبح كلبًا مثله، لكن بومبا رفض وأذله ورفض أن يعيش معه فى هذه الفيلا، أمر رجاله بأن يطردوه خارج الفيلا.




جاءت السيدة جولفهندا هانم وأتت بمفجأة لبومبا وكانت المفجأة عبارة عن كلب وهو تيمون، آتى تيمون بالحجاب الذى سيعيد بومبا إلى بنى آدم مرة أخرى، قال له لم أفعله إذا وعدتني بالبقاء معك في الفيلا و أتمتع بالعز معك، وافقه بومبا على هذا القرار وعاش معه، صارو يخدمان السيدة جولفهندا.


قررت السيدة جولفهندا كتابة كل ثروتها للكلبين تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" ، ثم قابل تيمون وبومبا المحامي لكي يغيرو أسمائهم، لأن جولفهندا لا تعرف أسمائهم الحقيقة، كتبت في الورث أسماء كلاب عليهم، فأخبروه بتغيير العديد من الأوراق ، فقال لهم بأنهم لن يستلموا الورث إلا بعد وفاتها.


ففكروا في فى التخلص منها ، فوضعوا الكثير من قشر الموز على السلم، حتى تنزلق من عليه وتموت، عندما فعزا ذلك وقعت وعاد نظرها، عاقبتهم بتسيب الكثير من الكلاب عليهم، هنا إنتهت الحلقة .



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