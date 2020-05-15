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لهذا السبب.. مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 22 تريند جوجل

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


تصدر مسلسل " خيانة عهد" للفنانة يسرا، تريند محركات البحث بـ موقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الواحد والعشرون من احداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وخاصة بعد تغير محور الأحداث بعد الحلقة الرابعة عشر من الصراع على المال لـ الانتقام.

وشهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "خيانة عهد" مواجهة يسرا عبير صبري بـ فيديو جنسي لها مع رمزي العدل، واستمرارها في التوقيع بين شقيقها خالد سرحان وحلا شحة بواسطة جومانا مراد، وبدأ قصة حب بين هنادي مهنا والطبيب المعالج لـ خالد أنور.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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