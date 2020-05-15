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نجم الزمالك على رادار وادي دجلة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:56 ص
كريم بامبو
كريم بامبو
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية محلية بأن وادي دجلة يبحث عن تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة تحديدًا في خط الهجوم وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل.

 

وأكدت التقارير الصحفية أن كريم بامبو جناح الزمالك دخل دائرة اهتمامات وادي دجلة من أجل الحصول على خدماته في نهاية الموسم الحالي وذلك في حالة عدم استمراره مع القلعة البيضاء.

 

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه وادي دجلة عن فكرة الحصول على خدمات محمد عنتر وذلك بسبب وجود صراع كبير على ضمه من جانب أكثر من فريق.

 

وذكرت التقارير الصحفية أن كريم بامبو شارك مع الزمالك في الموسم الحالي في 6 مباريات في بطولة الدوري وتمكن من تسجيل هدف كما أنه خاض مباراة وحيدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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