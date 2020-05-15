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بعد ظهوره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" إدوارد تريند جوجل

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر الفنان ادوارد، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد ظهوره ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" التي تقدمة ايناس الدغيدي و تعلقة على بعض الممثلين والمخرجين.

وتحدث إدوارد، عن استمراره في الوسط الفني بالواسطة، رد قائلًا: "عمر ما الوسطة هي اللي خلتني امثل وكنت طول عمري بانتظر التليفون يرن ويجي لى شغل، وأنا مؤمن أن الممثل شغله هو اللي هيشغله والناس اللي بتشتغل بالوسطة مش هتكمل"، مستشهدا على كلامه بتنوع المسلسلات والأفلام وكمية النجوم الذين شارك معهم مما يدل على جدارته الفنية.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير. ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.

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