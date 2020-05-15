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تعرف على سبب خلاف إدوارد وأحمد عيد.. وسبب تصدر الأخير تريند جوجل

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر الفنان أحمد عيد، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد تصريحات ادوارد عن سبب الخناقة بينهم في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأثناء فقرة "شيح الحارة" بالبرنامج قال "شيخ الحارة" خلال لقاء إدوارد مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، إن الفنان أحمد عيد طلب من إدوارد عدم قول أي إيفيهات غير مكتوبة في السيناريو، لأنه بطل الفيلم وليس إدورد قائلاُ: "أحمد عيد قال لإدوارد أنا البطل ومتقولش إيفيهات".

وأضاف "شيخ الحارة" أن إدوارد شاهد نفس المشهد في مسلسل "صاحب السعادة" بين أحمد عيد والفنان عادل إمام، حينما طلب الزعيم من "عيد" عدم قول أي "إيفيه" غير مكتوب في السيناريو، وأن إدوارد شعر بأن الزعيم ثأر له وكان سعيدًا بهذا الموقف.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير. ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.

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