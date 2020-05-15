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بعد عرض الحلقة 21.. مسلسل "فرصة تانيه" لـ ياسمين صبري تريند جوجل

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر مسلسل "فرصة ثانية" لـ ياسمين صبري، تريند مؤشرات البحث بـ موقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الواحد والعشرون من أحداث المسلسل الذي يعرض في سباق رمضان الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الـ 21 من مسلسل "فرصة تانيه" إخلاء سبيل زياد وطلب من كمال إخبار والده أنه يريد الخروج بمفرده حتى لا يقابل ملك، وبالفعل خرج زياد بمفرده وذهب مباشرةً إلى مدفن ريهام، حيث يشعر بالذنب تجاهها، لتفاجئه ملك بذهابها له لأنه تأخر في الرجوع إلى المنزل، الأمر الذي جعله يغضب.

أما مريم فذهبت لزيارة زوجها مدحت في السجن، والذي أخبرها أنه اكتشف مدى حبه لها ولابنته كما طلب منها مسامحته ولكنها رفضت وطلبت الطلاق.

يذكر أن مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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