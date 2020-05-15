تعطل صفقة انتقال نجم شباب قسنطينة الجزائري إلى الزمالك بسبب كورونا

ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة الظهيرالأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري إلى الزمالك قد تعطلت منذ أن توقف النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية بأن الثنائي عمر جابر نجم براميدز وكريم العراقي نجم كفاع المصري هما الأقرب لانضمام أحدهما إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيقوم بحسم اختيار أحدهما في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أن إدارة الزمالك كانت قد عرضت على بن عيادة التعاقد معه لمدة لثلاثة مواسم مقابل مليون و200 ألف دولار بواقع 400 ألف دولار في الموسم بينما حاول النجم الجزائري الضغط من أجل رفع القيمة المالية للصفقة والحصول على 700 ألف دولار في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن الزمالك يرغب في تدعيم الجانب الأيمن في الفريق بعد رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق الأبيض مما جعل حازم إمام يصبح وحيدًا في هذا المركز ليقرر الفرنسي باتريس كارتيرون تصعيد الناشئ أحمد عيد قبل توقف البطولة.