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مانشستر يونايتد يصارع الكبارعلى ضم كاليدو كوليبالي

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:33 ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد يحدد قائمة الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

 

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد وضع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، على رأس الأسماء المطلوبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن الإدارة على وشك التحضير للدخول في مفاوضات للفوز بخدمات كوليبالي، لتدعيم صفوف الفريق.

 

وكانت تقارير أكدت في وقت سابق أن إدارة نابولي لن تتخلى عن كوليبالي بأقل من 110 مليون يورو، إلا أن مانشستر يونايتد يتمنى أن يتم تخفيض هذا المبلغ.

 

ونوهت التقارير أن كاليدو كوليبالي أصبح مطلبًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في مقدمتها ليفربول، وباريس سان جيرمان، ونيوكاسل يونايتد، وستكشف الأيام القادمة عن الأسرع والأنجح في اتمام الصفقة .

 

 

 

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