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"الاختيار" لأمير كرارة تريند جوجل بعد عرض الحلقة 21

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر مسلسل "الاختيار" لـ امير كرارة، تريند مؤشرات ابحث بـ موقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة 21 من أحداث المسلسل الذي لاقى نجاحا كبيرا وخاصة بالتماسه لـ الحالة العاطفية لـ الشعب المصري من حب الوطن والفداء من أجله.

وشهدت احادث الحلقة 21 من مسلسل "الاختيار" طلب عمشاوى من الشيخ عمر الرفاعى، مقابلة الارهابى أيمن الظواهرى، وبالفعل قابله وبايعه، كما قرر عمشاوى أن يقيم جماعة تحت اسم "المرابطون" كما قرر أن يصور فيديو يعلن من خلاله اجتذاب الشباب والفتيات للجهاد بمقابل مادى، كما سيضع صورته على الفيديو بملابس الجيش المصرى، إشارة منه أنه أنشق عن القوات المسلحة المصرية.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.


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