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جار أحمد مجدي ينقذه من قضية قتل

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



عرضت الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" وشهدت الكثير من الأحداث فمنها شهادو جار زياد "أحمد مجدي" أمام النيابة بأنه برئ من قضية القتل التي أُتهم بها، فحكى للضابط ما رأه وعن تفاصيل إنتحار ريهام "آيتن عامر" داخل شقته، بأنها قتلت نفسها.


طلب الضابط التقريى الشرعي لقتل ريهام، وجد أن كلام زياد وجاره متطابق على التقرير، ثُبتت برائته وقال الضابط أن التقرير أثبت أم السكين في بطنها لا يمكن أن تكون بفعل فاعل غيرها، قرتت النيابة بإخلاء سبسل زياد.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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