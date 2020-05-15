Advertisements

"البرنس" يغرم نجم الأهلي 100 ألف جنيه

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:53 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود حالة من الغضب الشديد في الأهلي بسبب صالح جمعة نجم الفريق وذلك بعد سخريته من المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر.


وذكرت التقارير الصحفية أن صالح جمعة نشر صورة معدلة لإحدى مشاهد مسلسل "البرنس" وألمح من خلالها أنه تعرضه للظلم على يد فايلر.


وأوضحت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مقرب من فايلر أن الصورة الساخرة التي قام صالح جمعة بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أشعلت غضب المدير الفني السويسري ضد اللاعب.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فايلر طالب بمعاقبة صالح جمعه وهو ما استجاب له سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي.


وأفادت التقارير الصحفية بأن الصورة التي نشرها صالح جمعة جددت خلافه مع فايلر الذي يرفض تواجده في صفوف الفريق.


ونوهت التقارير الصحفية أن العقوبة على صالح جنعه تأتي في ظل رغبة فايلر في فرض مزيد من الانضباط داخل الفريق وعدم السماح بهز صورته أمام اللاعبين وجعله مادة للسخرية.


وأكدت التقارير الصحفية نقلاً من مصدر في الأهلي أن الغرامة التي تم توقيعها على صالح جمعة بلغت 100 ألف جنيه وذلك بسبب سخريته من فايلر المدير الفني للأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


أخبار تهمك

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تعليقه على اتجاهها للكوميديا.. نيللي كريم توجه رسالة للزعيم عادل إمام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مساعد وزير الداخلية يُحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شطة يكشف مصير شكوى الزمالك للفيفا بشأن نادي القرن ويرد على مجاملة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

01:25 ص

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

04:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟