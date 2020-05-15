على مائدة رمضان.. طريقة تحضير مشروب العرقسوس اللذيذ في المنزل

يقدم موقع "لافام" سيدتي في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم، طريقة تحضير مشروب منعش على مائدة الشهر الكريم، حيث نقدم لكِ طريقة خاصة لعمل العرقسوس صاحب الجماهيرية الكبيرة في مصر، لكي تجهزي مشروب منعش واللذيذ لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار:





مقادير مشروب العرقسوس

ربع كوب عرقسوس ربع كوب ماء للعجن نصف معلقة كربوناتو



طريقة تحضير العرقسوس في المنزل





1- ضعي العرقسوس في إناء.





2- ثم ضعي الكربوناتو وربع كوب الماء، ويقلب السائل و يخلط جيدًا.





4- ضعي الخليط في مكان دافي في الشمس أو في فرن البوتاجاز لمدة ستين دقيقة.





5- ضيفي كمية مناسبة من الماء و التي تقدر بحوالي ثلاثة لترات من الماء ويترك فترة ثم يتم تصفيته.





5- وضيفي ماء بالمصفاه لغسله جيدًا ثم يترك فترة إلى أن تترسب الرواسب غير المرغوب فيها.





6- فرغي العرقسوس في إناء آخر مع التأكد من ترك الرواسب بالإناء الأول ويمكن تكرار هذة الخطوة مرة أخرى للتأكد من عدم وجود رواسب أخرى.





ملحوظة:

لا ينصح بالأكثار من تناول العرقسوس منه لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل بالكلي والقلب.