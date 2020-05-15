هبه مجدي تطلب الطلاق من زوجها









عرضت اليوم الحلقة 21 من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.حيث ذهبت هبه مجدي "مريم" لزوجها دياب "مدحت" في السجن، لكي ترزوره، عبر لها مدحت عن مدى حبه لها ولإبنته، وطلب منها السماح على ما فعله بها.رفضت مريم السماح، قالت له لم أتذكر لك شئ جيد حتى أسامحك عليه، سوف تطلقني، فغضب مدحت وقال لها لن أطلقك، فتركته وقالت له حسناً فسوف أُخذ حقي بالقانون.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.