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ياسر عزت: "الاختيار" له أثر كبير على مسيرتي الفنية.. ولي الشرف بالمشاركة في هذا العمل

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان ياسر، عزت عن سعادته بالمشاركة في مسلسل" الاختيار " الذي يشارك به السباق الرمضاني هذا العام وقال لـ "الفجر الفني" تجربتي بالإختيار تجربة مختلفة وثرية وحقيقي فخور إني جزء من هذا العمل الضخم وترشيحي في المسلسل جاء عن طريق المخرج خيري سالم وسررت بذلك الترشيح .

 
وتابع قوله: الإختيار له أثر علي مسيرتي الفنية فهو من المحطات المهمة بحياتي، لأن المسلسل يقدم عمل سيخلده التاريخ والذي يتحدث عن الشهيد أحمد منسي أسطورة الجيش المصري , وشرف لي بالمشاركة في عمل يحمل هذه القيمة علي المستوي الشخصي والفني وتاريخي كممثل ، وأنا سعيد بالإشتراك في عمل عظيم مثل هذا وأتمني أن يكون دوري بالمسلسل نال إعجاب الجمهور.

وأشار أن كواليس العمل كانت ممتعة وفريق العمل متفاهم ومجتهد واستمتع بوقت جميل مع زملائه الفنانين وأضاف تابعت ردود أفعال الجمهور وسعيد جدا بهذه الردود ولم أتوقع حب الجمهور للشخصية وخط التكفيرين ,بالإضافة إلي إن فكرة تجسيد شخصية تكفيري يرتكب جرائم من قتل وتفجير مقلقة للغاية ؛ لأن احتمال الناس تكره الشخصية ولكن يري الجمهور أنه خط شيق مليء بالأحداث.  

ومن أبرز التعليقات التي جذبت انتباهي بعض الإفيات علي السوشيال ميديا علي شخصيتي "سلمي" وشخصية توفيق الذي يقدمها الفنان ضياء عبدالخالق. واختتم حديثه بتوجيه رسالة لشهداء بئر العبد وقال "ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم، اللهم اقبلهم عندك مع النبيين والصديقين والشهداء واحفظ مصر من العدو ومن كل سوء" .

 مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء. ويشارك في الإختيار نخبة من الفنانين منهم" أمير كرارة، محمد إمام، أحمد صلاح حسني، محمد رجب، ياسر عزت، سارة عادل وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرچي.


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