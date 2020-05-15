Advertisements

الشيخ رمضان عبد المعز: أحسد نفسي بالمشاركة في "الاختيار".. وسعدت بالتواجد مع رجال القوات المسلحة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الداعيى الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أنه يحسد نفسه على مشاركته بالمسلسل واختيار الله تعالى له لهذا العمل.

ووجه " عبدالمعز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى" الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان عبر فضائية " اكسترا نيوز"، التحية لمخرج مسلسل "الاختيار" بيتر ميمي على مجهوده، مضيفاً أنه سعد بالتواجد في مصنع الرجال بمدرسة الصاعقة للقوات المسلحة.

وعبرالشيخ رمضان عبد المعز عن استيائه إزاء من يعطون الحق لأنفسهم لإطلاق لفظ كافر على غيرهم، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يطلق علي أى أحد أنه كافر لأنها تحتاج إلي معرفة النية والقصد، وهذا ما لا يمكن معرفته، حتى أن القرآن فسر لنا كيفية التعامل مع الكافرين بسورة الكافرون".

وأشار أن الإرهابيين يجتزءون من النصوص الدينية والقرآن بما يخدم أهوائهم، موضحاً إلى أن ابن تيمية فسر الكثير من الفتاوى بشكل مبسط.

يشار إلى أن مسلسل الاختيار تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة امير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبدالخالق ومحمود حافظ وإسلام حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم اسر ياسين وعمرو سعد ومحمد رجب وأحمد وفيق وماجد المصري ومحمد امام واياد نصار وصلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز ورامز امير وايهاب فهمي.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ يوم

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ 36 دقيقة

مساعد وزير الداخلية يُحرج "الإبراشي" ويرفض اعتذاره (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة": عاملان مهمان ينهيان وباء كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

منذ حوالي 9 ساعات

"البرنس" يغرم نجم الأهلي 100 ألف جنيه

منذ أقل من ساعتين

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:26 ص

عاجل.. إصابة 6 قضاة وأعضاء بالنيابة العامة بفيروس كورونا

عاجل من وزير التعليم بشأن آخر يوم لتسليم الأبحاث

11:43 م

"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

11:18 م

عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

01:25 ص

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟