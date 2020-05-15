الشيخ رمضان عبد المعز: أحسد نفسي بالمشاركة في "الاختيار".. وسعدت بالتواجد مع رجال القوات المسلحة

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أعرب الداعيى الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أنه يحسد نفسه على مشاركته بالمسلسل واختيار الله تعالى له لهذا العمل.



ووجه " عبدالمعز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى" الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان عبر فضائية " اكسترا نيوز"، التحية لمخرج مسلسل "الاختيار" بيتر ميمي على مجهوده، مضيفاً أنه سعد بالتواجد في مصنع الرجال بمدرسة الصاعقة للقوات المسلحة.



وعبرالشيخ رمضان عبد المعز عن استيائه إزاء من يعطون الحق لأنفسهم لإطلاق لفظ كافر على غيرهم، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يطلق علي أى أحد أنه كافر لأنها تحتاج إلي معرفة النية والقصد، وهذا ما لا يمكن معرفته، حتى أن القرآن فسر لنا كيفية التعامل مع الكافرين بسورة الكافرون".



وأشار أن الإرهابيين يجتزءون من النصوص الدينية والقرآن بما يخدم أهوائهم، موضحاً إلى أن ابن تيمية فسر الكثير من الفتاوى بشكل مبسط.



يشار إلى أن مسلسل الاختيار تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة امير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبدالخالق ومحمود حافظ وإسلام حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم اسر ياسين وعمرو سعد ومحمد رجب وأحمد وفيق وماجد المصري ومحمد امام واياد نصار وصلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز ورامز امير وايهاب فهمي.



