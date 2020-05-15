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ياسمين صبري تزور حبيبها بعد خروجه من السجن

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرضت بالأمس الحلقة 21 من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

ذهبت ياسمين صبري " ملك" للنيابة مع محمود البزاوي والد زياد "أحمد مجدي" ، صديقه أحمد الشامي و شقيقه، فطلب أحمد مجدي من صديقه المحامي بأنه لا يريد رؤية ملك، فخرج صديق زياد وقال لهم أن زياد أخذ براءة ويجب أن يتركوا النيابة وهم سوف يقوموا بإنتهاء بعض الأوراق وسيذهبوا للمنزل.

وبعد أن ذهبوا المنزل كان زياد مع صديقه في السيارة وفي إنجاههم للمنزل، فطلب زياد من صديقه بأن يقف به عند مقابر ريهام، فعل ذلك وأستكمل صديق زياد طريقه لمنزله وذهب زياد لقبر ريهام "آيتن عامر" وأخذ يعاتبها ثم جاءت له ملك، عبرت عن حبها له.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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