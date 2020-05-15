أبرز أحداث الحلقة 21 من مسلسل "فرصة تانية"

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عرضت الحلقة 21، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" وشهدت الكثير من الأحداث فمنها شهادة جار زياد "أحمد مجدي" أمام النيابة بأنه لم يقتل ريهام "آيتن عامر"، فحكى للضابط كل شئ شاهده، وعن تفاصيل إنتحار ريهام داخل شقته.





طلب الضابط التقرير الشرعي لقتل ريهام، وجد أن كلام زياد وجاره متطابق على التقرير، فثُبتت برائته وقال الضابط أن التقرير أثبت أن السكين في بطنها لا يمكن أن تكون بفعل فاعل غيرها، قررت النيابة إخلاء سبيل زياد.







ذهبت هبه عبد الغني "صافي" لمكتب إدوارد "مستر سامح" لكي يمضي لها مجموعة من الأوراق في العمل، عندما إنتهى من الإمضاء قالت له يجب أن تعتذر عن ما فعلته معي، فقال ماذا فعلت!! ، فردت عليه قائلة أنك تركتني وحيدة في المطعم، فأعتذر لها وقال زوجتي "رنا" كانت مريضة وكان يجب أن أذهب لها على الفور، ثم تركته صافي وخرجت من مكتبه وهي حزينة.





ذهبت هبه مجدي "مريم" لزوجها دياب "مدحت" في السجن، لكي ترزوره، فعبر لها مدحت عن مدى حبه لها ولإبنته، وطلب منها السماح على ما فعله بها.



رفضت مريم السماح، قالت له لم أتذكر لك شئ جيد حتى أسامحك عليه، سوف تطلقني، فغضب مدحت وقال لها لن أطلقك، فتركته وقالت له حسناً فسوف أُخذ حقي بالقانون.





ذهبت ياسمين صبري " ملك" للنيابة مع محمود البزاوي والد زياد "أحمد مجدي" ، صديقه أحمد الشامي و شقيقه، فطلب أحمد مجدي من صديقه المحامي بأنه لا يريد رؤية ملك، فخرج صديق زياد وقال لهم أن زياد أخذ براءة ويجب أن يتركوا النيابة وهم سوف يقوموا بإنتهاء بعض الأوراق وسيذهبوا للمنزل.







وبعد أن ذهبوا المنزل كان زياد مع صديقه في السيارة وفي إنجاههم للمنزل، فطلب زياد من صديقه بأن يقف به عند مقابر ريهام، فعل ذلك وأستكمل صديق زياد طريقه لمنزله وذهب زياد لقبر ريهام "آيتن عامر" وأخذ يعاتبها ثم جاءت له ملك، عبرت عن حبها له.









