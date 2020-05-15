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تعرف على تطورات عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:46 ص
البريميرليج-أرشيفية
البريميرليج-أرشيفية
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحكومة الإنجليزية أعلنت عن موافقتها على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر يونيو المقبل.


وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن الحكومة البريطانية منحت السلطات الرياضية الموافقة على عودة المباريات بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني من أجل ضمان إذاعة أكبر عدد من المباريات مباشرة بالإضافة إلى بث لقاءات مجانية عندما تبدأ المسابقات مرة أخرى.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دودن عقد اجتماعا بتقنية الفيديو مع الرؤساء التنفيذيين للدوري الإنجليزي وأبلغهم بإنهاء الاستعدادات للعودة إلى العمل الشهر المقبل.


وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية:"الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في يونيو".


وأضاف:"الأمر متروك الآن للمسئولين في كرة القدم من أجل الموافقة على تفاصيل الخطط ووضع اللمسات الأخيرة عليها".


واختتم دودن تصريحاته قائلاً:"هناك حسن نية مشترك لدى الحكومة ومسئولي كرة القدم نحو عودة المباريات من أجل المشجعين".


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