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تعرف على أرقام ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:00 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
عبد القادر عرابي

يعيش السنغالي الدولي "ساديو ماني" جناح نادي ليفربول الإنجليزي حالة من التألق هذا الموسم، قبل أن يتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

 

وساهم ماني في حصول ليفربول على بطولتي كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، وكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، فضلاً عن تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير من النقاط على حساب مانشستر سيتي.

 

 

إهتمام ريال مدريد

 

وربطت عدة تقارير إسبانية بين ماني وريال مدريد، بعد إعجاب مدرب النادي الملكي "زين الدين زيدان" باللاعب في أكثر من مناسبة.

 

تُقدر قيمة ماني السوقية حالياً بحوالي 120 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" ويبلغ من العمر حالياً 28 عاماً.

 

 

كشف حساب ماني مع ليفربول هذا الموسم

 

 

خاض ماني 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 18 هدفاً وصناعة 12 هدفاً آخر، خلال 3049 دقيقة لعب.

 

وفي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب ماني 26 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 9 أهداف خلال 2084 دقيقة لعب.

 

 

وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك ماني في 8 مباريات، سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 630 دقيقة.

 

 

وفي بطولة كأس العالم للأندية، لعب ماني مبارتين بمجموع دقائق 142 دقيقة، مرر خلالها تمريرة حاسمة وحيدة.

 

 

وضمن بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض اللاعب مباراة وحيدة ضد تشيلسي، لم يتمكن خلالها من المساهمة في أي هدف.

 

 

كما شارك في لقاء السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، وتمكن من تسجيل هدفي فريقه، قبل أن يخوض الفريقان ركلات الترجيح والتي ابتسمت للريدز.

 

 

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