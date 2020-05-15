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أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 15-5-2020 في الأسواق

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
بورصة الدواجن اليوم 

تزايد الطلب على الفراخ خلال الفترة الحالية بسبب وجود شهر رمضان الكريم، ومع وجود زيادة في العرض لتغطية الطلب استقرت أسعار الدواجن ليسجل سعر الكيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 28 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة نحو 37 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه 
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم 15-5-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 40 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر41 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 45 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت ابيض تسمين08.70 ج.م
كتكوت  بيور05.50 ج.م
كتكوت ساسو شيفر04.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى03.00 ج.م
كتكوت  ( الجيل الثالث )02.40 ج.م
كتكوت بلدي هجين02.20 ج.م
كتكوت بلدى02.00 ج.م
كتكوت روزي04.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.80 ج.م
بط مسكوفى12.50 ج.م
بط مولر12.50 ج.م
بط  تسمين بيور10.00 ج.م

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