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حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع واحد من نجوم نادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وذكرت هذه لأنباء أن الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز لضمه في الصيف ويتبقى فقط إنهاء الاتفاق مع إدارة ناديه.

 

ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المنتشرة حول حصول الأهلي على توقيع أحمد توفيق.

 

وأكد بيراميدز أنه لا ينوي نهائيا التخلي عن خدمات أحمد توفيق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته.

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